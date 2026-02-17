Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus’u 5-2 mağlup etti.

Turun rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da oynanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tarihi maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR GECE YAŞADIK, YAŞATTIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Birincisi tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Oyuncular, benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor.

"İKİNCİ MAÇTAN SONRA SEVİNMEMİZ GEREKİYOR"

İkinci maçtan sonra sevinmeleri gerektiğini ifade eden Buruk, şunları dedi.

İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız.

"KADRO DERİNLİĞİMİZ KAZANMAMIZDA ÖNEMLİYDİ"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak.

DEVRE ARASINDA NE SÖYLEDİ?

Devre arasında söyledikleri hakkında Buruk, şu açıklamayı yaptı:

İlk yarıdan dolayı tebrik ettim. Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki tane gol yedik. Oyunu biz yönettik. Oyuncuların çok çaba sarf etti. Geri kazanmaları iyi yaptık. Kazanacağımızı söyledim aynı oyuna devam ettiğimizde... Önemli olan, çok erken ikinci golü bulduk. O öz güvenle 3. gol, kırmızı kart. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim bu benim de. Skor almak çok önemliydi. Biz bunun acısını daha önce yaşadık. O yüzden bunun tersini yaşamak benim için önemli bir mutluluk.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Buruk ayrıca, şunları dedi: