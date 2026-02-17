Galatasaray-Juventus maçı İtalyan basınında: Felaket, cehennem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, İtalyan temsilcisi Juventus'u sahada adeta parçaladı...

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan sarı kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk 15 dakikasında 2 gol bularak öne geçti.

Juventus'un gördüğü kırmızı kart ise maçın koptuğu an oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendi

İTALYAN BASINI JUVENTUS'U YERDEN YERE VURDU

Galibiyetin ardından İtalyan basını, Galatasaray'ın tarihi galibiyetini "Felaket", "Cehennem" gibi başlıklarla verdi.

Ülkenin en yüksek tirajlı spor yayım organı La Gazzetta dello Sport, "Juve için tarihi bir hata" başlığı atarken "Galatasaray Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi, şimdi son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Gazete, Juventus'un yine kazanamadığına vurgu yaparak, takımın İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktığını yazdı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Torino merkezli köklü Tuttosport ise maçı manşetlerden "AVRUPA FELAKETİ" olarak duyurdu.

Galatasaray - Juventus maçının Bianconeri için berbat bir maç olduğunu yazan gazete, "Kalecisiz oynuyoruz, Di Gregorio tamamen perişan halde. Ne büyük bir felaket!" diyerek, Juventus taraftarlarının hayal kırıklığına uğradığını yazdı.

"JUVE MAÇIN EN KISA SÜREDE BİTMESİNİ UMDU"

Sky İtalia ise Juventus'un sahada yaşadığı hezimeti "Galatasaray korkutucu bir takım" sözleriyle okurlarına aktardı.

Gazete ayrıca, yaşanan hezimeti "Şimdi uzatma dakikaları başladı ve Juve bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini umuyor." sözleriyle özetledi.

İTALYA'NIN EN ÇOK OKUNAN SİTESİ: KARANLIK GECE

İtalya’nın en çok ziyaret edilen haber sitesi olarak öne çıkan Corriere della Sera ise yaşananların Spalletti için karanlık bir geceden ibarek olduğunu manşetine taşıdı.

Site, Juventus'un son 16 turuna kalmasının artık bir hayal gibi göründüğünü söylerken, bunun ağır bir yenilgi olduğunu ifade etti.

Cabal'ın gördüğü kırmızı kart sonrası takımın dağıldığını ifade eden site, işleri tersine çevirmek için büyük bir başarıya imza atılması gerektiğini vurguladı.

"GALATASARAY EZİCİ ŞEKİLDE KAZANDI"

Bir diğer popüler haber sitelerinden La Repubblica, Galatasaray'ın ezici bir şekilde sahadan galip ayrıldığını söyleyerek, Juventus'un sahada çöküş yaşadığını manşetlerine taşıdı.