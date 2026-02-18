Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı

- UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
- Samsunspor, deplasmanda Shkendija ile 23.00'te karşılaşacak.
- Rövanş maçları ise 26 Şubat'ta yapılacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar heyecanı, yarın yapılacak mücadelelerle yaşanacak.
Samsunspor, deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşı karşıya gelecek.
Bu turun rövanşları ise 26 Şubat Perşembe günü oynayacak.
MAÇ PROGRAMI
20.45 KuPS Kuopio - Lech Poznan
20.45 Zrinjski - Crystal Palace
20.45 Sigma Olomouc - Lausanne
20.45 Noah - AZ Alkmaar
23.00 Shkendija - Samsunspor
23.00 Jagiellonia - Fiorentina
23.00 Drita - Celje
23.00 Omonoia - Rijeka