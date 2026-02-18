Abone ol: Google News

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 14:04
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı
  • UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
  • Samsunspor, deplasmanda Shkendija ile 23.00'te karşılaşacak.
  • Rövanş maçları ise 26 Şubat'ta yapılacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar heyecanı, yarın yapılacak mücadelelerle yaşanacak.

Samsunspor, deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşı karşıya gelecek.

Bu turun rövanşları ise 26 Şubat Perşembe günü oynayacak.

MAÇ PROGRAMI

20.45 KuPS Kuopio - Lech Poznan

20.45 Zrinjski - Crystal Palace

20.45 Sigma Olomouc - Lausanne

20.45 Noah - AZ Alkmaar

23.00 Shkendija - Samsunspor

23.00 Jagiellonia - Fiorentina

23.00 Drita - Celje

23.00 Omonoia - Rijeka

Eshspor Haberleri