Kovacevic'ten Fenerbahçe açıklaması: Kariyerimdeki en büyük maç

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'de teknik direktör Mario Kovacevic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu herkes biliyor. Onlara saygı duyuyoruz. Formdayız, güzel maçlar oynadık ve kazandık. Bu heyecanla devam edeceğiz. Biz takım olarak bu maça hazırız. Her iki tarafın da hazır olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Kovacevic, "Takımda kimsenin sağlık sorunu yok. Çok iyi çalıştık, hazırız" dedi.

Fenerbahçe'nin büyük yatırım yaptığını anlatan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Onların çok iyi oyuncuları var. Böyle bir takım tabii ki sonuçlarını alacak. Mükemmel değiller ama sonuçları alacaklar. Umarım bu olmaz" diye konuştu.

"BENİM KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK MAÇ"

Mario Kovacevic, Fenerbahçe karşılaşmasını kariyerindeki 'en büyük maç' olarak yorumladı.

Sarı-lacivertli takıma saygı duyduğunun altını çizen Kovacevic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok iyi hissediyorum. Benim kariyerimdeki en büyük maç. Dinamo çok iyi oynuyor. Takım olarak iyiyiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşma öncesinde analizlerini yaptıklarını vurgulayan Kovacevic, "Livakovic ile konuştuk. Sandro Zufic ile konuştuk. O, Mourinho ile çalıştı. Her detaya bakıyoruz" diye konuştu.

Birçok yeni oyuncuya sahip olduklarını belirten Kovacevic, "Maç, birçok soruya cevap verecek. Çok yeni oyuncumuz var. Ne olacak, ne yapacağız bilmiyoruz, bakacağız. Bizim isteğimiz sonraki aşamaya geçmek" değerlendirmesinde bulundu.

"MOURINHO'NUN FİKİRLERİYLE ARTIK UĞRAŞMAYACAĞIZ"

Kovacevic, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile karşılaşamayacağı için üzüldüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı: