Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı

Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 00:23
  • Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
  • Finalde Hint Diksha Malik'i 5-2 yenerek şampiyon oldu.
  • Bu başarı ile 8 bin ranking puanı elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen "ranking serisi" turnuvasında kadınlar 72 kiloda mindere çıktı.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU ZAGREB’DE ALTIN MADALYAYA UZANDI

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Zehra Karimzada'yı 2-0 yenen dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde Japon Mahiro Yoshitake'ye de 2-2 biten mücadelede son puan avantajıyla üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Finalde Hint Diksha Malik'e karşı ilk devreyi 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci devrede üstünlüğü ele geçiren milli sporcu, müsabakayı 5-2 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu, bu sonuçla hanesine 8 bin ranking puanı yazdırdı.

Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın sona erecek.

