Fatih Tekke: Zubkov'un Fenerbahçe maçına yetişmesi zor

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Tekke, zorlu deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor" dedi.

"POZİTİF HAVAYI BOZMAK İSTEYENLER VAR"

Takım içindeki atmosfere de değinen Tekke, bazı algılara tepki göstererek, "Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız" ifadelerini kullandı.

"ZUBKOV'UN FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞMESİ ZOR"

Sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un durumu hakkında da bilgi veren Fatih Tekke, yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçına yetişmesinin zor olduğunu belirterek, "Zubkov'un durumu çok net değil. Umarım Fenerbahçe maçına yetişir ancak öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde" şeklinde konuştu.