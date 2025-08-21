Lausanne - Beşiktaş - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: LAUSANNE 0-0 BEŞİKTAŞ

23' Rashica pas hatası yaptı ve topu Sopy kaptı. Sonrasında Ndidi topu kapan isim oldu. Beşiktaş hücuma çıkmak için hazırlık pasları yapıyor.

22' Bryan Okoh'un defanstan sol kanatta yolladığı Sene'yi Emirhan müdahalesi ile durdurdu.

21' Beşiktaş defansından seken topa Soppy uzaklardan bir şut denemesinde bulundu ancak yavaş gelen topu Ersin kontrol etti.

20' Olivier Custodio'nun kullandığı serbest vuruşu Emirhan uzaklaştırdı. Top Lausanne'da.

19' Brandon Soppy, Orkun'dan topu kaptı. Kontra atağa çıkan oyuncuya Orkun Kökçü faul yaptı.

18' Beyatt Lekoueiry ceza sahası dışında sağ kanattan gelen topa hakim oldu ve şut denemesinde bulundu. Top Ersin'in üstüne geldi ve kurtardı.

14' Sol kanattan ilerleyen Abraham'a Bryan Okoh müdahalede bulundu.

13' Defansın arkasına atılan topta Sene Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

12' Beşiktaş defansının arkasına atılan topa Diakite sahip olmak istedi ancak Paulista engelledi.

11' Orkun Kökçü ceza sahasına koşan Rafa'ya pas çıkarmak istedi ancak Lausanne defansı topu kaptı.

10' Diakite ve Lekoueiry iyi paslaşmalar yaptı. Sonrasında Lekoueiry şut denemesinde bulundu ve Ersin topa sahip oldu

8' Ceza sahası önünde topu kapan Sene Beşiktaş defansını geçti ve şut denemesinde bulundu. Ersin topu çıkardı.

7' Gaoussou Diakite sol kanattan koşan Sene'ye iyi bir pas çıkardı ancak sonrasın Lausanne topu kaybetti.

6' Olivier Custodio ceza sahası dışından şut denedi ancak Orkun topun önüne geçerek engelledi.

5' Ceza sahası yayında topla buluşan Diakite şut denemesinde bulundu. Topa Ersin sahip oldu.

4' Mario'dan sağ kanattaki Rashica'ya iyi bir pas geldi ancak rakip defans topa sahip oldu.

3' Ceza sahası içinde boşta kalan topta Tammy Abraham şut denedi ancak top defansa çarptı. Beşiktaş korner kullanacak.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor.

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 21.15'te başladı.

Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Sigurd Kringstad düdük çalıyor.

Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstleniyor.

İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham