Manchester City, Galatasaray maçı öncesi yara aldı

Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverler beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, evinde oynadığı karşılaşmada dünya devi Manchester City karşısında etkili bir oyun sergiledi.

Maça yüksek tempoyla başlayan ev sahibi ekip, kısa sürede bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi.

BODO İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Bodo/Glimt, maçın 22 ve 24. dakikalarında Kasper Høgh’un golleriyle bir anda 2-0 öne geçti. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Norveç ekibi, soyunma odasına da bu skorla gitti.

İkinci yarıda Manchester City geri dönüş aradı ancak bu çabalar da sonuçsuz kaldı. Hauge’nin golüyle skor 3-0’a taşınırken tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı.

Manchester City, bu gole kısa süre sonra Rayan Cherki ile karşılık verdi ve farkı ikiye indirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma Bodo/Glimt’in 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİK

Karşılaşmanın 61. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Rodri, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deneyimli orta saha, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını görürken, Galatasaray ile oynanacak son hafta maçında da cezalı duruma düştü.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt puanını 6’ya yükseltirken, Manchester City 13 puanda kaldı. İngiliz temsilcisi lig aşamasının son haftasında Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.