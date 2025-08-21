Mirel Radoi: Galibiyeti hak ettik

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya ekibi Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, turuncu-lacivertli takımın savunmadaki eksiklerini iyi değerlendirerek galibiyete uzandıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Radoi, şu ifadeleri kullandı:

Çok iyi hazırlandık ve onların planlarını bozduk. Topu onlara bıraktık ve sadece bizim seçtiğimiz bölgelerde daha çok topa sahip oldular. Stratejimiz buydu. Defansif bölgede sorunları olduğunu biliyorduk. Bire birleri iyi değerlendirdik ve sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik.

"BİZ ÇOK İYİ OYNADIK"

Başakşehir'in topa daha fazla sahip olmasına rağmen çok pozisyona giremediğinin altını çizen Mirel Radoi, şu şekilde konuştu: