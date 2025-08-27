Mirel Radoi'den Başakşehir değerlendirmesi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek Romanya ekibi Universitatea Craiova'da teknik direktör Mirel Radoi, karşılaşmanın favorisi olmadıklarını söyledi.

Mirel Radoi ile oyunculardan Tudor Baluta karşılaşma öncesi Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TURU GEÇMEK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Mirel Radoi, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Turu geçmek için hazırlanıyoruz. 2-1 kazandığımız ilk maça göre daha iyi olmamız gerekiyor. İlk maçta iyi oynamış bir rakiple karşı karşıyayız. Oyuncuları tek tek ele aldığımızda bize göre daha değerli bir rakiple oynayacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Bu maçın favorisi olduğumuzu söyleyenlerle aynı fikirde değilim. Senden daha iyi bir takımla karşı karşıya geldiğinde onu iki kere kandırmak kolay değildir. Bunu bir kere yaptık.

"BİZİ ARTIK GÖRDÜLER"

İlk maça göre daha zor bir karşılaşma olacağını kaydeden Rumen teknik adam, şunları dedi:

Bizi artık gördüler. İstanbul Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi kalmadı. Bu tarz maçlara iyi hazırlanıyorlar.

"MAÇIN DUYGUSUNU YAŞAYACAĞIM"

Yarın büyük bir sorumluluk taşıyacağını belirten Radoi, şu şekilde konuştu:

Maçın duygusunu yaşayacağım. Maç sonucunu da düzgün yaşayacağım. Oyuncularımın üzerinden sorumluluğu almak istiyorum. Kulübümüz zor günler geçiriyor. Finansal olarak sorun yaşıyoruz. Hem sorumluluk hem de yoğun bir duygu içindeyim.

"MAÇ OLDUKÇA HEYECANLI GEÇECEK"

Oyuncuları motive etmek istediğini dile getiren 44 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Yarınki maç oldukça heyecanlı geçecek. Taraftarlarımız, takımı destekleyecektir. Taraftarlar, kazansak da kaybetsek de oyuncularımızı alkışlayacaktır. Oyuncularım, ellerinden geleni yapıyor.

"BASKININ BİR FAYDASI YOK"

Yarınki karşılaşmanın kulübün geleceğini etkileyeceğini dile getiren Radoi, şu yorumu yaptı:

Baskının bir faydası yok. Finansal açıdan bizim için önemli bir maça çıkacağız. Çok büyük kayıplarımız var. Finansal problemler yaşıyoruz. İstanbul Başakşehir için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yarınki maç bizim için daha önemli.

"HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"

Oyunculardan Tudor Baluta ise kendilerini önemli bir maçın beklediğini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

Hazırlıklarımız tamamlandı. Heyecanla bu maçı bekliyoruz. İlk maçtan daha zor geçecek diyemem ama önemli karşılaşma olduğu kesin. Hep beraber sonucu göreceğiz. İstediğimiz sonucu almak için hazırız. Yarın kapalı gişe olacak. İlk maça göre de daha fazla gol atmamız gerekecek. Bu maça hep beraber iyi hazırlandık.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK"

Güzel karşılaşma olacağını dile getiren Baluta, şunları dedi:

Çok önemli bir maç olacak. Maçın sonucu ne olursa olsun sonuna kadar savaşacağız. Hep beraber maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"BU BİZİ MOTİVE EDİYOR"

Maçın "kapalı gişe" oynanacağına değinen Rumen orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı: