N'Golo Kante: Hiçbir şey bitmedi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk Avrupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Kante, "İstediğimiz sonucu alamadık. İşler istediğimiz gibi gitmedi. daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz var." dedi.

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Rövanş maçı için ümitli konuşan yıldız futbolcu, "Daha ilk maç oynandı, hiçbir şey bitmedi. Lig maçını oynayıp rövanş maçında kendimize inanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.