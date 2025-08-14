Ole Gunnar Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti.

İlk maçı da 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Laussane ile mücadele edecek.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalarda bulundu.

"GELİŞMEMİZ LAZIM"

Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Solskjaer, şunları dedi:

Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz.