Ole Gunnar Solskjaer: Zaman gerekiyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI HARİKAYDIK"

Karşılaşmanın ardından mutluluğunu dile getiren Norveçli teknik adam, şunları dedi:

Çok iyi 30-35 dakika geçirdik, ilk yarının başı harikaydı. Çok iyi oynadık ve sonuçtan dolayı mutluyum.

"OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ"

İkinci yarının bazı anlarından kontrolü kaybettiklerini belirten Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum sonuçtan dolayı, çok iyi bir sonuç. İkinci yarının başında az bir süre oyunun kontrolünü kaybettik ama maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi.

TAMMY ABRAHAM'IN PERFORMANSI

Tammy Abraham hakkında sorulan soruya deneyimli teknik adam, şu cevabı verdi:

Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu.

"VAN NISTELROOY ÇOK ÖVDÜ"

Yeni transferleri Ndidi hakkında konuşan Solskjaer, şu sözleri sarf etti:

Ndidi'yi transfer ettik. Biz yarışan, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu. Ruud van Nistelrooy ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum.

SOSYAL MEDYA HAKKINDA

Sosyal medyadaki zorbalık konusuna değinen Solskjaer, şunları dedi:

Sosyal medyam yok. Sosyal medyanın olmadığı bir dönemde futbol oynadığım için mutluyum çünkü orası futbolculara yardımcı olmuyor.

"İYİ BİR TAKIM İÇİN ZAMAN GEREKİYOR"

Sabır gerektiğini söyleyen Solskjaer, şu açıklamayı yaptı: