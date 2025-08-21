Ole Gunnar Solskjaer'den açıklama: Hayal kırıklığı yaşıyorum

UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş, Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Karşılaşma sonrası konuşan Norveçli teknik adam, şunları dedi:

1-0 öndeyseniz daha iyi savunma yapıp 2. golü umarsınız. Bunu beklersiniz. Deplasmanda, Avrupa'da bazen böyle olabiliyor. Rakibimiz fiziksel olarak güçlü bir takım. Kornerden gol yedik, hayal kırıklığı yaşıyorum. Sentetik zemin oyuncularım için yeni, sıra dışı bir zemin. Galip gelmeyi istiyorduk. Biz kontratak fırsatları bulduk ama arkada da rakibe çok alan verdik. Kornerde de maalesef zayıf bir savunma yaptık.

"BU ATMOSFERİN DAHA İYİSİNİ YARATACAĞIZ"

Bu atmosferin daha iyisini yaratacaklarını söyleyen Solskjaer, şöyle konuştu:

Laussane'ın kendine has iyi olduğu noktalar var. Sentetik zemini de göze alarak Emirhan, Gabi ve Felix ile kanalları kapatmaya çalıştık. Üçü de çok iyi iş çıkardı. Milot kanat olarak çok iyi mücadele etti. Onun adına mutluyum, golünü attı. Çok fazla kontratak bulduk ama rakibimize topu kaptırıp kontralara fırsat verdik. Bu anlamda rakibe umut verdik. Biz de önümüzdeki hafta biliyorum ki bu atmosferin daha iyisini yaratacağız.

"MAALESEF MAÇIN KONTROLÜ KAYBETTİK"

Solskjaer, sözlerine şöyle devam etti:

Joao, Orkun ve Ndidi ile orta sahada kontrolü daha fazla sağlayabiliyoruz ama ilk yarıda çok top kaybı yaptık. Bunda sentetik zeminin bir etkisi olabilir. İkinci yarı ritmimizi bulduk. Rakibimizin ceza sahasına daha fazla girmesi konusunda haklısınız. Oyun stilleri direkt toplarla ilgili, fiziksel olarak iyiler, çok fazla koşu atıyorlar. Topa sahip olma oranı bizdeydi. Rakibin taraftarını susturup kendimize inanç aşılamak istedik. Gol de bulduk. Bu anlamda iyiydik. Maçın kontrolünü maalesef kornerden gol yiyerek kaybettik.

"KENDİLERİNİ MOTİVE ETMESİ GEREKİYOR"

Deneyimli teknik adam ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Biz de hocalarla, ekibimle konuştuk. 10-15 dakika kontrolü kaybedip kazanamıyoruz. Bazı oyuncuların da sahada kendilerini motive etmesi gerekiyor. Oyuncular inisiyatif alıp bu durumu kontrol etmeli. İlk yarıda birebirlerde ekstralara kaçtık, top kaybettik. Oyun kontrolünü kaybettik bunu yapınca. Hocalarımla 10-15 dakikalık düşüşleri konuşuyoruz.

"RAKİBİMİZ BİZE BASKI YAPTI"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, rakibe göre daha fazla topa sahip olduklarını aktararak, şu şekilde konuştu:

Belki de çok bariz bir sentetik zemin maçı oynadık. Çok fazla kontratağın olduğu, topun çok hızlı hareket ettiği bir maç oldu. Rakibimiz bize baskı yaptı. Çok fazla kontratak oldu. Rashica golünü attı ve performansından dolayı mutluyum. Maalesef 1-0 öndeyken ve 2. golü bulabilecekken 1-1 olması bizde hayal kırıklığı oluşturdu. Avrupa'da 1-1 berabere kaldığınızda bir sonraki maç için elinizde bir şeyler vardır. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacak.

"DURUMLARINA BAKACAĞIZ"

Norveçli teknik adam, karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un rövanşta forma giyip giymeyeceğine ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:

Emin değilim, durumlarına bakacağız. Dün hissettiler, antrenmanda kendilerini denediler ama çıkmak zorunda kaldılar. Ersin'in performansından mutluyum. Çok güçlüydü. İki oyuncunun tedavilerine en iyi şekilde bakacağız.

"ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİLER"

Karşılaşmaya 3'lü savunmayla çıkmalarında sentetik zeminin de etkili olduğunu söyleyen Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Rakibin tarzı da çok fazla arkaya koşular olduğu için oraları kapatmak anlamında Uduokhai, Paulista, Emirhan ve arkalarında Ersin de var, onları değerlendirdik. Çok iyi performans sergilediler. Belki de Svensson'un sakatlığı sebebiyle de ufak bir farklılık da yapmış olabilirim.

"OYUNCULARIM ÇOK KOŞTU"

Fiziksel gücü yüksek bir maç oynadıklarını ifade eden 52 yaşındaki teknik direktör, şunları kaydetti:

Yüzde 100'ünü verdikleri için oyuncularım yoruldular. Oyuncularım çok koştu, çok fazla fiziksel mücadeleye girdi. Lausanne da çok koştu. Oyuncularımın fiziksel performansı çok yoğundu. Onların bu kadar koşmalarından dolayı yorgun olmalarını bekliyordum.

1-1 HER ZAMAN AÇIK UÇLU BİR SKOR"

Lausanne'ın iyi bir ekip olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: