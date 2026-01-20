A Milli Takımımızın, FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi

- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 25. sıradaki yerini korudu.
- İspanya birinci sırada yer alırken, Arjantin ve Fransa takip ediyor.
- Senagal, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanarak 7 basamak yükselip 12. sıraya yerleşti.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye'nin yeri belli oldu.
Sıralamaya göre 1582,69 puanla 25. sıradaki yerimizi koruduk.
SIRALAMADA AYNI YERDE KALDIK
İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.
İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti.
Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.
Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi.
RAKİBİMİZ ROMANYA 49. BASAMAKTA
Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı.
Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
1-İspanya -1877
2-Arjantin -1873,33
3-Fransa -1870
4-İngiltere -1834,12
5-Brezilya -1760,46
6-Portekiz -1760,38
7-Hollanda -1756,27
8-Fas -1736,57
9-Belçika -1730,71
10-Almanya -1724,15