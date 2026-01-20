Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı.

"TÜM BORÇLAR ÖDENDİ"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliği'nden çıkmış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü

SADECE BEŞİKTAŞ KALDI

Öte yandan ilk olarak Trabzonspor, 2024'ün Eylül ayında Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmıştı.

Bordo-mavililerin ardından Galatasaray ise Temmuz 2025'te Bankalar Birliği borcunu kapattığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin de Bankalar Birliği'nden çıkmasıyla birlikte kalan tek kulüp Beşiktaş oldu.