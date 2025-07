Ole Gunnar Solskjaer'den Shakhtar Donetsk açıklaması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Bu kritik maçın öncesinde ise Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ!

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

"HAYALİMİZ VAR"

"Bu sezon Avrupa Ligi finali, Dolmabahçe'de. Final hayaliniz var mı?" sorusu üzerine açıklama yapan Ole Gunnar Solskjaer, şunları dedi:

Böyle bir hayalimiz var. Bizim için ekstra motivasyon. Finale çıkmak, o seviyeye gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız, disiplinli olmanız, her gün sıkı çalışmanız gerekiyor. Bizim hedefimiz en tepesi. Ulaşmak için odaklanmalıyız. Engelli at yarışları gibi; her engeli aşmanız gerekir. İlk engel her zaman daha yüksektir. Bizim sürekli odaklanmamız gerekiyor. Her engele odaklanmalıyız. Önümüzde iki tane yüksek seviyede maç olacak Shakhtar'a karşı. Gerçekçi olmalıyız ama inancımız da var.