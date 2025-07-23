Ole Gunnar Solskjaer'den Shakhtar Donetsk açıklaması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Bu kritik maçın öncesinde ise Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ!

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

Sonunda herkesin sabırsızlıkla beklediği resmi maçlar bekliyor. Shahktar ile oynayacağız. Shakhtar kaliteli bir takım. İki tane önemli maçımız var. Hazırız.

"HAYALİMİZ VAR"

"Bu sezon Avrupa Ligi finali, Dolmabahçe'de. Final hayaliniz var mı?" sorusu üzerine açıklama yapan Ole Gunnar Solskjaer, şunları dedi:

Böyle bir hayalimiz var. Bizim için ekstra motivasyon. Finale çıkmak, o seviyeye gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız, disiplinli olmanız, her gün sıkı çalışmanız gerekiyor. Bizim hedefimiz en tepesi. Ulaşmak için odaklanmalıyız. Engelli at yarışları gibi; her engeli aşmanız gerekir. İlk engel her zaman daha yüksektir. Bizim sürekli odaklanmamız gerekiyor. Her engele odaklanmalıyız. Önümüzde iki tane yüksek seviyede maç olacak Shakhtar'a karşı. Gerçekçi olmalıyız ama inancımız da var.

"TAMMY İLE DAHA FARKLI BİR OYUN"

Roma'dan yeni transfer Tammy Abraham ile ilgili konuşan Ole Gunnar Solskjaer, şu açıklamayı yaptı:

Kendi oyunumuzu, kendi mantalitemizi yansıtacağız. Geçen sene Masuaku vardı, çok fazla öne çıkan bekti ve orta açıyordu. Şimdi Jurasek geldi. O da orta açacak bir oyuncu, kaliteli biri. Bizim amacımız rakibe oyunumuzu domine etmek. Açıklar, bekler, içeri giren kanatlar, her türlü varyasyon olacak. 10 gündür kendi taktiğimizi çalışıyoruz. Hazırlık kamplarının 10-12 günü fiziksel çalışma üzerine olur; biz taktikleri 10 gündür çalışıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Tammy Abraham geldi. Tammy geçen seneki hücumculardan daha farklı. Geçen seneden daha farklı kurguda oynayabiliriz.

SAĞ BEK TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"İki sağ bek transferi iptal oldu; sağ beke transfer yapacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Ole Gunnar Solskjaer, şunları dedi:

Her zaman opsiyonlara açığız. Daha iyi bir oyuncu bulursak açığız. Başkanımız bu iradesini gösterdi. Çok kaliteli Orkun, Tammy, David getirdik. Harika isimler. Başkanımız en iyi seçenekleri değerlendiriyor, en iyiler için mücadele ediyor. Bizim için olabilecek transfer, olabilir. Jonas ve Tayfur, sağ bek için düşünüyorum, performansları mutlu ediyor beni.

"UMARIM ARDA'YA ZORLUKLAR ÇIKARACAĞIM"

Ole Gunnar Solskjaer ayrıca şu ifadeleri kullandı: