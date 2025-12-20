Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geçmek istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kasımpaşa maçı öncesi kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Arjantinli golcü, Gheorghe Hagi'ye ait rekoru kırmak için sahaya çıkacak.

HEDEF HAGI'Yİ GEÇMEK

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor.

Geçen hafta Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı.

Arjantinli santrfor, yarın bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.

TÜM KULVARLARDA 4 GOLE DAHA İHTİYACI VAR

Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.