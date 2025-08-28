Peter Zeidler: Turu geçtiğimiz için çok mutluyum

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tur atlayan İsviçre ekibi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, siyah-beyazlıların ilk yarıda kaçırdığı gol pozisyonlarının maçın dönüm noktası olduğunu söyledi.

"TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeidler, şu değerlendirmede bulundu:

Bugün maçtan sonra, galibiyetten sonra Beşiktaş taraftarının alkışlamasını nadiren gördüm. Belki de görmemişimdir. Bu alkış bizi onurlandırdı. Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarının başındaki kırmızı kartı herkes farklı düşünebilir. Beşiktaş'ın kaçırdığı 2 gol pozisyonu var. Bunları dönüm noktası olarak değerlendirebilirim. Bunu aşıp bu turu geçtiğimiz için çok mutluyum.