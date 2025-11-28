Samsunspor, Breidablik deplasmanından bir puanla döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun dördüncü hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Olafur Skulason’un çalıştırdığı İzlanda ekibi Breidablik ile Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor, Ukraynalı hakem Denys Shurman’ın düdük çaldığı müsabakada Laugardalsvöllur Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Samsunspor, konuk olduğu rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

İLK GOLÜ BREIDABLIK ATTI

Mücadelenin 6. dakikasında David Ingvarsson, Breidablik'i 1-0 öne geçiren golü attı.

SAMSUNSPOR'UN GOLLERİ MOUANDILMADJI'DEN GELDİ

20. dakikada ise Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sona ererken Samsunspor'da Marius Mouandilmadji rakip ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

KRISTINSSON, SKORU BELİRLEDİ

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise İzlanda ekibinde Kristofer Ingi Kristinsson, skoru 2-2'ye getiren golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

SAMSUNSPOR'UN LİDERLİĞİ SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde ilk puan kaybını yaşayan Samsunspor, 10 puanla liderliğini sürdürdü. 2 puana ulaşan Breidablik ise 32. sırada konumlandı.

SIRADAKİ RAKİP AEK

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, Yunan takımı AEK'i konuk edecek. Breidablik ise İrlanda Shamrock'u ağırlayacak.