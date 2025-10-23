Samsunspor, Dinamo Kiev'e üç attı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor ile Oleksandr Shovkovskyi’nin çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson’un düdük çaldığı müsabakada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Samsunspor, konuk ettiği rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

ÜÇ GOLLE GELEN GALİBİYET

Dinamo Kiev karşısında baştan sona kadar üstün bir oyun sergileyen Samsunspor'un gollerini 2. dakikada Antony Musaba, 34. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse attı.

COULIBALY, SAKATLANDI

Temsilcimiz Samsunspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Coulibaly, yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıktı.

Coulibaly yerine 73. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

SAMSUNSPOR, 2'DE 2 YAPTI

Samsunspor, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. Dinamo Kiev'in puanı bulunmuyor.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ HAMRUN

Samsunspor, ligde hafta sonunda sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Hamrun'u ağırlayacak.

Dinamo Kiev, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Zrinjski Mostar ile karşı karşıya gelecek.