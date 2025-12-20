Sergen Yalçın: Rashica'yı santrfor görebiliriz

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 1-0 yenerek devre arasına galibiyetle giren Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "nefes aldıkları" bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün genç oyuncularla mücadele ettik. Zor bir oyun oldu. Zaten beklediğimiz bir oyundu. Abraham'ın sakatlanmasından sonra daha da zor oldu. İç sahada 4 maçtır kazanamıyorduk. Bugün kazanmak bize de moral oldu. Oyuncularım nefes aldılar." ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ SENARYOYA HAZIRDIK"

İlk yarıda beklenmedik sorunlarla kötü bir dönem geçirdiklerini söyleyen Yalçın şunları aktardı:

Göreve başladığımda kötü senaryoya hazırdık ama kötünün derecesi vardır, ne kadar kötü diye. İlk yarıda yaşadığımız sorunlar vardı, golle sonuçlanan 8 bireysel hatadan bahsediyorum. Bu Beşiktaş için çok fazla sayı. 8-10 puan daha yukarıda olabilirdik. Hiç beklemediğimiz bir sorun da elimizde patlayan Rafa Silva sorunuydu. Gün geçtikçe zayıflamaya başladık. Son zamanlardaki maçlar bizi memnun etti. Birçok problem yaşadık. Bunun sonunda olduğumuz yer Beşiktaş'ın olması gereken yer değil. Mevcut şartlarda olunan yerin kötü olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir süreç başlayacak bizim için. Planlamalarımız var. Oyuncularla, kulüpleriyle temas halinde. Bir değişim başlatmak istiyoruz Beşiktaş'ta. 'Acı çekeceğiz biraz.' dedim. Bugün kazandığımızda bile bu acıyı çektik. Zor bir ilk yarı çektik. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Birçok şeyi değiştirmeye çalışacağız. Ne kadar olur, bunu zaman gösterecek. Biraz sabretmek lazım ama taraftar sabırlı değil onları da anlıyorum. Mevcut şartlarda ancak bu kadarını yapabiliyoruz.

"DEVRE ARASI TRANSFERİ ÇOK ZORDUR"

Ara transfer dönemi planlamasıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

Devre arası transferi çok zordur. Yazın elimizde çok seçenek olur. Sezondan çalışıp geldiğimiz için seçenekleri değerlendiririz. Devre arasında alacaklarımız takımlarında oynayan ve ciddi rakamlı maliyeti olan oyuncular. 3-4 gün içinde başkanla bir toplantı yapacağımızı düşünüyorum. 'Oyuncuları nasıl alabiliriz?' diye şu an konuşma aşamasındayız. Kampa yetişir mi? İnşallah. Ekonomimiz eğer uygunsa A plus oyuncu alırız, görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var. Bu ekonomiyle ilgili bir durum. Biz oyuncuları bulduk, ekonomimiz uygun olursa iyi oyuncular alacağız. Bu planlamayı Serkan Reçber'le ben yapıyorum. Bundan sonraki tüm sorumluluk bizim olur ve hesabı biz veririz. Rakamlar çok kolay rakamlar değil. Belli bir seviyenin üstündeki rakamlar. Bir takımın oynayan oyuncusunu devre arasında alamazsınız. 5-6 oyuncu değiştirmeyi planlıyoruz. Kendi planlarımızdaki oyuncuları alamazsak oyuncu almayacağız. Alacaklarımızın taraftarın beklentisini karşılaması gerekiyor.

"BİZLE İLGİLİ BİR DURUM YOK"

Rafa Silva ile ilgili de konuşan Yalçın, şunları dedi:

Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Bizle ilgili bir durum yok. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. İkinci yarıda burada kalır mı, çalışır mı inanın bilmiyorum. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu.

"KIRMIZI KARTLA ALAKASI YOK"

Yalçın, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören El Bilal Toure'ye verilen 2 maçlık cezaya da tepki göstererek, "Kırmızı kartla alakası yok bir de 2 maç ceza yiyor." dedi.

MILOT RASHICA'NIN FORVETE GEÇMESİ

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Yalçın'a maçın ilk yarısında kenara gelen forvet oyuncusu Tammy Abraham ile ilgili soru sordu.

Palavar, Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısına "Abraham çıktıktan sonra Rashica'nın santrfor bölgesine geçmesi düşündüğünüz bir B planı mıydı?" sorusunu yöneltti.

Yalçın, bu soruyu şu şekilde yanıtladı:

Böyle kararlar kenarda anlık verilen kararlar. Zaten oraya koyacak başka oyuncumuz yoktu. Bir karar vermeye gerek yoktu aslında. Başka oyuncu yok zaten orada oynayacak. Milot Rashica'yı koyalım dedik. Bana göre çok iyi oynadı. Acaba santrfor mu düşünsek onu. Oyuncu kadromuz belli onu mecbur forvette göreceksiniz.

NELER OLMUŞTU?

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Tammy Abraham ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

40’ıncı dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde Samet ile çarpışan Tammy Abraham, yerden kalkamadı.

Daha sonra oyuna devam eden Abraham, bir süre sonra kendini yeniden yere bıraktı ve değişiklik istediğini yedek kulübesine bildirdi.

Abraham’ın yerine 45’inci dakikada genç futbolcu Devrim Şahin oyuna dahil oldu.