Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti: Real Madrid, Sevilla'yı devirdi Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında konuk ettiği Sevilla'yı 2-0 yendi. Mücadelede 1 gol kaydeden Kylian Mbappe, 59 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de 1 yılda en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de bir yılda attığı 59 gol rekorunu egale etti.

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı ağırladı. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Real Madrid'in gollerini 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Mbappe, bu yıl Real Madrid formasıyla 59 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla 1 yılda attığı 59 gollük rekorunu egale etti. Fransız yıldız, golü sonrasında Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı. ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI Sevilla'da Marcao, 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı müsabakada 72 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla puanını 42 yapan Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Real Betis'i konuk edecek. 20 puanda kalan Sevilla ise Levante ile karşılaşacak.

