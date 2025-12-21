Kenan Yıldız'lı Juventus, Zeki Çelik'li Roma'yı yendi

- Juventus, Serie A'nın 16. haftasında Roma'yı 2-1 yendi.
- Golleri Francisco Conceiçao ve Lois Openda attı, Roma'nın tek golünü Tommaso Baldanzi kaydetti.
- Kenan Yıldız 89 dakika oynarken, Zeki Çelik maç boyunca sahadaydı.
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Roma'yı konuk etti.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Juventus'un gollerini 44. dakikada Francisco Conceiçao ile 70. dakikada Lois Openda attı.
Roma'nın tek sayısını 75. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.
KENAN VE ZEKİ KARŞI KARŞIYA GELDİ
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 89 dakika görev yaparken, Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik, müsabakanın tamamında sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 29 yapan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Pisa deplasmanına gidecek.
30 puanda kalan Roma ise Genoa'yı ağırlayacak.