Shakhtar Donetsk, Breidablik'i iki golle geçti

- Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi maçında Breidablik'i 2-0 yendi.
- Golleri Artem Bondarenko ve Kaua Elias attı.
- Shakhtar Donetsk'in puanı 6'ya, Breidablik'in ise 1'de kaldı.
UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukayna takımı Shakhtar Donetsk, sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırladı.
Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Henryk Reyman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.
DONETSK, İKİ GOLLE GÜLDÜ
Shakhtar Donetsk'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.
PUANI 6'YA ÇIKARDILAR
Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın takımı Shakhtar, gruplardaki galibiyet sayısını 2'ye yükselterek puanını 6'ya çıkardı. İzlanda temsilcisi ise 1 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Konferans Ligi'nde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk olacak.
Breidablik ise evinde temsilcimiz Samsunspor'la karşılaşacak.