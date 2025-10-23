Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'ya son dakika golüyle yenildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Polonya takımı Legia Varşova ile karşı karşıya geldi.

Polonya'da oynanan maçı Legia Varşova 2-1'lik skorla kazandı.

LEGIA, SON DAKİKADA KAZANDI

Konuk ekip Legia Varşova, Rafal Augustyniak'ın 16. dakikada attığı golle Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Legia Varşova'da ilk golü atan Rafal Augustyniak, 90+4'te bir kez sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 3

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3 yaptı.

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.