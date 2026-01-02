Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'da yeni bir dönem başladı.

17 haftası geride kalan ligde topladığı 15 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan kırmızı-beyazlı takımda, teknik direktör belli oldu.

BU SEZONUN ÜÇÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ SAMİ UĞURLU

Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan daha sonra ise göreve Erol Bulut'u getiren Antalyaspor'da, Sami Uğurlu göreve getirildi.

17 Aralık tarihinden bu yana teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalya temsilcisi, Sami Uğurlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

"SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI"

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hoş Geldin Sami Uğurlu



Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

UZUN SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU

Teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Bandırmaspor ve Alanyaspor'da da görev yapmıştı.

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Sami Uğurlu, çıktığı 21 karşılaşmada 1.48 puan ortalaması tutturdu.

Uğurlu, 20 Mart 2025 tarihinden bu yana görev almıyordu.