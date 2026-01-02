Fenerbahçe'den Anderson Talisca'ya yeni sözleşme teklifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anderson Talisca ile ilgili kararını verdi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon takımın en golcülerinden biri olan Brezilyalı yıldız ile yola devam etmek istiyor.

Talisca ile yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda harekete geçti.

TEKLİF İLETİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzatmak için yıldız oyuncu ile görüştü ve teklifini iletti.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Anderson Talisca, bu görüşmede Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve maaşında indirip yapıp takımda kalmak istediğini Torunoğulları'na iletti.

GELECEĞİ NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe'de gerçekleşen bu görüşmenin ardından 31 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

25 MAÇTA 17 GOLE ETKİ ETTİ

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta süre bulan 8 milyon euro piyasa değerindeki Talisca, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.