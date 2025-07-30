Solskjaer: İlk golü biz atmalıyız

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Polonya’nın Krakow kentindeki Reymana Stadı’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e konuk olacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, ilk golü atmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

"İLK GOL BİZİM İÇİN HAYATİ"

Solskjaer, rakibi detaylı analiz ettiklerini belirterek, “İki gol bulmamız gerekiyor. Hafta içinde iyi çalıştık, maçın ilk yarısı bitti, şimdi ikinci yarısı oynanacak. İlk gol bizim için hayati önemde” dedi.

"YENİ TRANSFERLER PLANLIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes hakkında da konuşan Norveçli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Harika bir karakter, herkes onu çok seviyor. Ayrılırken duygusal anlar yaşandı, bunu unutamam. Geçen hafta çok iyi performans sergiledi, çok profesyoneldi. Yerine alternatif çözümler bulacağız; Kartal ve Joao Mario gibi oyuncularımız var, ayrıca yeni transferler planlıyoruz. Başkan ve yönetim bu konuda oldukça istekli. Takımı kupalar için güçlü hale getireceğiz.

"ORKUN'DA RİSK VARSA ÖNLEM ALACAĞIZ"

Orkun Kökçü’nün sakatlığıyla ilgili de konuşan Solskjaer, şunları söyledi:

Orkun hafif sakat, yine de bizimle birlikte olmasını istedik. Bugün takımla antrenmana çıkıp çıkmayacağı belli değil. Önemli bir oyuncu olduğu için buraya getirdik ama sezonu da düşünüyoruz; risk varsa önlem alacağız.

UDUOKHAI: "HATALARIMIZI GÖRDÜK, HAZIRIZ"

Toplantıya katılan oyuncu Felix Uduokhai ise şunları söyledi.