St. Patrick's, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Dolmabahçe'de ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
İrlanda ekibinin, idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde çalıştığı öğrenildi.
ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ KARŞISINDA
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's, bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'deki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.