Stephen Kenny: Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım

St. Patrick’s, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olarak Avrupa arenasına veda etti.

St. Patrick’s Teknik Direktörü Stephen Kenny maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

Maçı değerlendiren St. Patrick’s Teknik Direktörü Stephen Kenny, şu ifadeleri kullandı:

Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. 15 günde 5 maç oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Maça cesur başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk golü yedikten sonra bizim için kötü gitti. Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Futbolcularım üzüntü yaşıyor ama ben performanslarından ve mücadelelerinden memnunum.

"BELKİ BERABERE BELKİ DE KAZANABİLİRDİK BUGÜN"

Avrupa performansını değerlendiren Kenny, şu şekilde konuştu:

Avrupa’da 1 yılda 12 maç oynadık. Azerbaycan’ın iyi takımını yendik. Litvanya’da, Estonya’da galibiyetler aldık. Totalde Avrupa’da 8 maç kazandım. Başakşehir FK ile berabere kaldık, İstanbul’da mağlup olduk. Genel olarak baktığımızda 8 galibiyet, 3 mağlubiyetim var. Türk takımlarına deplasmanda kaybettim. Genel olarak bugün iyiydik. Belki berabere belki de kazanabilirdik bugün.

"BUGÜN FIRSATLAR YAKALADIK"

Beşiktaş’ın kaliteli bir takım olduğunu aktaran Kenny, şu şekilde konuştu: