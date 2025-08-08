Tammy Abraham: Daha iyiye gideceğiz

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's’i 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın yıldız forveti Tammy Abraham, hat-trick yaptığı St. Patrick's maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİYE GİDECEĞİZ"

Zaman içinde daha iyiye gideceklerini belirten Abraham, şunları dedi:

Ben geldiğimde iyi bir takımımız ve kadromuz olduğunu biliyordum. Son maçlar istediğimiz gibi gitmedi ama öğreneceğiz ve zaman içerisinde daha iyiye gideceğiz.

"ÇOCUKKEN İZLİYORDUM"

Türkiye ligini çocukken izlediğini aktaran İngiliz golcü, şu ifadeleri kullandı:

Daha çocukken televizyondan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını izledim. Taraftarın tutkusunu o dönemden biliyorum. Bu harika kulüpte olmak harika hissettiriyor. Bu harika kulüp ve taraftarlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

"İYİ VE KÖTÜ GÜNLER OLACAK"

Eleştiriler ve şampiyonluk yarışı için gelen sorunun ardından yıldız golcü, şu sözleri sarf etti: