UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı tamamlandı. İşte sonuçlar..

Fenerbahçe, 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela'nın golleriyle Sevilla deplasmandan 2-0 mağlup ayrıldı.

ManU, Real Betis'i evine rahat geçti

Öne çıkan diğer maçta Manchester United, konuk ettiği Real Betis'i 4-1'le geçerek tur için avantaj sağladı. İngiltere temsilcisinin gollerini 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 84. dakikada Wout Weghorst, İspanya ekibinin golünü ise 32. dakikada Ayoze Perez kaydetti.

Arsenal ile Lizbon berabere kaldı

Arsenal, konuk olduğu Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere temsilcisinin gollerini, 22. dakikada William Saliba ile 62. dakikada Hidemasa Morita (kendi kalesine), Portekiz ekibinin gollerini 34. dakikada Gonçalo Inacio ile 55. dakikada Paulinho attı.

Roma deplasmana avantajlı gidiyor

Roma ise ağırladığı Real Sociedad'ı 13. dakikada Stephan El Shaarawy ve 87. dakikada Marash Kumbulla'nın fileleri havalandırmasıyla 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur için avantajlı bir skor elde etti.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 16 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya): 4-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 1-1

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe: 2-0

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 2-2

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0