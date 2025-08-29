UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-26 sezonu lig aşaması kuraları, Monako'da yer alan Grimaldi Forum'da çekildi.
Turnuvada yer alan 36 takım, UEFA kulüp katsayılarına göre dörder torbaya ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Kuraya 2. torbadan katılan temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabında Aston Villa, Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart ve Brann (D) ile eşleşti.
31 AĞUSTOS'DA AÇIKLANACAK
UEFA tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Avrupa Ligi'nde fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
TURNUVANIN LİG ETABINDA MAÇ HAFTALARI
1. Hafta: 24-25 Eylül 2025
2. Hafta: 2 Ekim 2025
3. Hafta: 23 Ekim 2025
4. Hafta: 6 Kasım 2025
5. Hafta: 27 Kasım 2025
6. Hafta: 11 Aralık 2025
7. Hafta: 22 Ocak 2026
8. Hafta: 29 Ocak 2026
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026
Final: 20 Mayıs 2026 Tüpraş Stadyumu