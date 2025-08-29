UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-26 sezonu lig aşaması kuraları, Monako'da yer alan Grimaldi Forum'da çekildi.

Turnuvada yer alan 36 takım, UEFA kulüp katsayılarına göre dörder torbaya ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Kuraya 2. torbadan katılan temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabında Aston Villa, Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart ve Brann (D) ile eşleşti.

31 AĞUSTOS'DA AÇIKLANACAK

UEFA tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Avrupa Ligi'nde fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

TURNUVANIN LİG ETABINDA MAÇ HAFTALARI

1. Hafta: 24-25 Eylül 2025

2. Hafta: 2 Ekim 2025

3. Hafta: 23 Ekim 2025

4. Hafta: 6 Kasım 2025

5. Hafta: 27 Kasım 2025

6. Hafta: 11 Aralık 2025

7. Hafta: 22 Ocak 2026

8. Hafta: 29 Ocak 2026

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026 Tüpraş Stadyumu