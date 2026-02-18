Abone ol: Google News

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 14:05
  • UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.
  • Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.
  • Rövanş maçları 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar heyecanı yarın yapılacak müsabakalarla yaşanacak.

Fenerbahçe evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı karşılaşmada avantajlı skor elde etmeye çalışacak.

Bu turun rövanş mücadeleleri ise 26 Şubat Perşembe günü oynayacak.

MAÇ PROGRAMI

Yarın

20.45 PAOK - Celta Vigo

20.45 Brann - Bologna

20.45 Fenerbahçe - Nottingham Forest

20.45 Dinamo Zagreb - Genk

23.00 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros

23.00 Celtic - Stuttgart

23.00 Panathinaikos - Viktoria Plzen

23.00 Lille - Kızılyıldız

