UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk tamamlandı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 24 maç yapıldı.
Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile 1-1 berabere kaldı.
İstanbul Başakşehir ise sahasında Universitatea Craiova'ya 2-1 yenildi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Servette arasındaki karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmaların rövanşları, 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
ALINAN SONUÇLAR
Rosenborg (Norveç) - Mainz 05 (Almanya): 2-1
Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonya): 1-0
Györi (Macaristan) - Rapid Wien (Avusturya): 2-1
Hacken (İsveç) - CFR Cluj (Romanya): 7-2
Wolfsberger (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
İstanbul Başakşehir - Universitatea Craiova (Romanya): 1-2
Breidablik (İzlanda) - Virtus (San Marino): 2-1
Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 2-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Noah (Ermenistan): 1-4
Strasbourg (Fransa) - Brondby (Danimarka): 0-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Servette (İsviçre): 1-1
Anderlecht (Belçika) - AEK (Yunanistan): 1-1
Celje (Slovenya) - Banik Ostrava (Çekya): 1-0
Levski Sofya (Bulgaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-2
Polissya (Ukrayna) - Fiorentina (İtalya): 0-3
Neman (Belarus) - Rayo Vallecano (İspanya): 0-1
Sparta Prag (Çekya) - Riga (Letonya): 2-0
Jagiellonia (Polonya) - Dinamo City (Arnavutluk): 3-0
Lausanne (İsviçre) - Beşiktaş: 1-1
Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-1
Crystal Palace (İngiltere) - Fredrikstad (Norveç): 1-0
Rakow (Polonya) - Arda (Bulgaristan): 1-0
Hibernian (İskoçya) - Legia Varşova (Polonya): 1-2
Santa Clara (Portekiz) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-2