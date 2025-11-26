UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanacak

- UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak ve toplam 18 karşılaşma oynanacak.
- Samsunspor, İzlanda'da Breidablik ile TSİ 23.00'da karşılaşacak.
- Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Shamrock Rovers'a konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.
Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'da başlayacak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise deplasmanda İrlanda'nın Shamrock Rovers ekibine konuk olacak.
4. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda)
20.45 Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
20.45 Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç)
20.45 Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre)
20.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.45 Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
20.45 Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya)
20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya)
23.00 Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan)
23.00 Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Samsunspor
23.00 Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya)
23.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
23.00 Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)
23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)