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UEFA Konferans Ligi'nde günün maçları sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde 1'inci ön eleme karşılaşmaları dün oynanan 23 maçla tamamlandı.

DHA DHA
18.07.2025 09:35
UEFA Konferans Ligi'nde günün maçları sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde 1'inci ön eleme turu, dün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Rakiplerini eleyen; KF Vllaznia, Dila Gori, Valur Reykjavik, St. Patrick's, HJK Helsinki, Torpedo K., Pyunik, Torpedo, Banja Luka, Paida Flora, AC Escaldes, Floriana, Kauno Zalgiris, Petrocub, Sileks, Koper, Neman Grodno, Nomme Kalju, Sutjeska, ST Josephs, Vikingur R. ve Vardar 2'nci ön eleme turuna yükselen takımlar oldu.

GÜNÜN SONUÇLARI VE TURLAYAN TAKIMLAR

Daugavpils-KF Vllaznia: 2-4 / KF Vllaznia

Dila Gori-RFC Union: 1-0 / Dila Gori

Flora T.-Valur Reykjavik: 1-2 / Valur Reykjavik

Hegelmann-St. Patrick's: 0-2 / St. Patrick's

HJK Helsinki-Runavik: 5-0 / HJK Helsinki

Ordabasy-Torpedo K.: 1-1 / Torpedo K.

Pyunik-Tre Fiori: 5-0 / Pyunik

Rabotnicki-Torpedo: 0-1 / Torpedo

Santa Coloma-Banja Luka: 0-2 / Banja Luka

Paide Flora-Magpies: 4-1 / Paide Flora

F91 Diddeleng-AC Escaldes: 2-3 / AC Escaldes

Haverfordwest-Floriana: 2-3 / Floriana

Penybont-Kauno Zalgiris: 1-1 / Kauno Zalgiris

Petrocub-Birkirkara: 3-0 / Petrocub

Sileks-FK Decic: 2-1 / Sileks

Koper-Zeljeznicar: 3-1 / Koper

Neman Grodno-Urartu: 4-0 / Neman Grodno

Partizani-Nomme Kalju: 0-1 / Nomme Kalju

Dinamo Brest-Sutjeska: 0-2 / Sutjeska

Cliftonville-St Josephs FC: 2-3 / St Josephs FC

Klasvik-SJK Seinöjöen: 2-0 / Klaksvik

Vikingur R.-Malisheva: 8-0 / Vikingur

La Fiorita-Vardar: 2-2 / Vardar

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