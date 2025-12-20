Fenerbahçe, Joey Veerman transferini bitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de gündem hareketli...

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe, orta saha takviyesi için somut adımlar atmaya başladı.

ADIM ADIM FENER'E

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetim, PSV'nin yıldız futbolcusu Joey Veerman'ı transfer etmek için Hollanda devi ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Veerman'ın serbest kalma bedelini 20 milyon euronun üzerinde bir ücretle devreye sokmaya hazırlanıyor.

RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Veerman, Fener ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve transfer için hazır.

Önümüzdeki günlerde transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Veerman'ın 4 milyon civarında bir maaşı olduğu ifade ediliyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, ligde Utrecht ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncuları Joey Veerman ile ilgili konuştu.

Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

İlk olarak Veerman'nın menajeriyle görüşen Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü PSV Eindhoven ile de temasa geçti.

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.