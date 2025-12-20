Beşiktaş’tan transferde Stije Resink atağı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hareketli günler başlıyor...

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Siyah-beyazlıların, transfer dönemi öncesi sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Groningen forması giyen Stije Resink'i gündemine aldığı kaydedildi.

Yönetimin, genç futbolcunun kulübüyle ilk teması kurduğu ve şartları araştırdığı öğrenildi.

TFF KONTENJANINA UYGUN

Stije Resink'in, TFF tarafından belirlenen 23 yaş altı kontenjanına da uyduğu belirtildi.

Stije Resink, bu sezon Groningen'de 17 maça çıktı. Hollandalı orta saha bu müsabakalarda 4 gol attı ve 5 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA BİTECEK

Stije Resink'in Groningen ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE HIZLANIYOR

Ara transfer döneminde özellikle dinamik, genç ve geleceğe yatırım niteliği taşıyan oyunculara yönelen Beşiktaş’ın, Stije Resink transferini kısa süre içinde netleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.