Jake Paul-Anthony Joshua maçında nakavt: 6. rauntta işi bitirdi

Dünyanın kilitlendiği maç...

Anthony Joshua ile Jake Paul, Miami'de karşı karşıya geldi.

6. RAUNTTA NAKAVT ETTİ

Tüm dünyanın yakından takip ettiği maçta iki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua, ringe adeta tüm ağırlığını koydu.

Anthony Joshua, Jake Paul'u 6. rauntta nakavt etti.

"HEDEFİME ULAŞTIM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Britanyalı boksör, "Jake Paul bu gece gerçekten çok iyi oynadı. Ona hakkını teslim etmek istiyorum, defalarca ayağa kalktı. En iyi performans değildi. Beklenenden biraz daha uzun sürdü ama sonunda sağ elim hedefime ulaştım." dedi.

"KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Paul ise mağlubiyet sonrası, "Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Bu sporu seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, inanılmazdı. Çok eğlendim. Yenildim ama bu sporun özü bu zaten. Geri döneceğim ve kazanmaya devam edeceğim. Dürüst olmak gerekirse yoruldum. Muhteşem bir performans sergiledi ve gerçekten çok sert vurdu." şeklinde konuştu.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANDI

Toplam ödül havuzunun 184 milyon dolar civarında olduğu ve bu miktarın, iki boksör arasında eşit olarak bölüştürüleceği belirtiliyor.

Öte yandan Jake Paul, sosyal medyada bu toplam ödülle ilgili 267 milyon dolar olduğu yönünde iddiada bulunmuştu.

Ancak resmi olarak bu konuyla ilgili organizasyondan bir açıklama gelmedi.