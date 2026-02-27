Vitor Pereira: Fenerbahçe tur için mücadele etmeye geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’i 2-1 mağlup etti.

İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, eski takımı Fenerbahçe'yle karşılaştığı maç sonrası konuştu.

"GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

Turu toplamda 4-2 ile geçen İngiliz ekibinin hocası, "Takımın yarısını değiştirdiğinizde seviyeyi korumak kolay olmuyor. Üç gün sonra önemli bir maçımız olduğu için bu benim sorumluluğumdu. Bir sonraki maçta enerji sahibi olmak için bazı oyuncuları dinlendirmek istedim, ancak çok fazla değişiklik yaptığınızda bu kolay olmuyor. Bir gol yedik ve oyunumuzda güvenimizi kaybettik. Aynı anda dört oyuncu değişikliği yapmak benim için zordu ama oyuncularla konuştum ve bunun benim kararım olduğunu, maçın bizim için tehlikeli bir duruma geldiği için bunu yapmamız gerektiğini söyledim." dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ TANIYORUM, TUR İÇİN GELMİŞLERDİ"

Pereira, "Onlar ikinci golü attılar ama sonra biz kendi seviyemizde oynamaya başladık. Gol attık. Bunu aklımızda tutmamız önemli, Avrupa Ligi kolay değil. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyorum ve onlar buraya tur için mücadele etmeye geldiler." ifadelerini kullandı.

"STRES VE BASKI ALTINDA OYNADIK"

Portekizli teknik adam, "Beş oyuncuyu değiştirirseniz ne olacağını bilemezsiniz. İlk golü biz atmış olsaydık, belki de güven kazanır ve sahada beş yeni oyuncuyla oynardık. Stres ve baskı altında, her maçta oynamadıkları için kendileri gibi olmaları zordu. Sonuçta, turnuvada hala varız. İkinci yarıda maçı ve sonucu kontrol ettik, şimdi ileriye bakalım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"CANIMIZ YANDI"

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Biraz zorlandık. Canımız yandı fakat sezonun öyle bir yerindeyiz ki sadece 1 maçı değil diğer maçları da düşünmeliyiz. Rotasyon riskti evet ve ben ilk maça göre 5 değişikliğe karar verdim." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN TUTKUMUZ VAR"

Avrupa Ligi'nde yola devam ettiklerin için memnun olduğunu aktaran Pereira, "İki maç sonrasında durumdan çok memnunum. Şu an tutkumuz var. İlerlememiz konusunda hırsımız da var. Premier Lig'de tabloda çok rahat değiliz. Kulüp için, taraftarlar için ve bizim için bu çok önemli. Bu maçı bugün kaybettik ama turu geçmeyi başardık. Bir sonraki maçı düşünerek riske girdim. Bu benim sorumluluğumdu. Farklı futbolcularıma da şans verdim. Bu bir dersti. Dürüstlükle söylemem gerekirse harika bir maç beklemiyordum. 5 değişiklik yaparsanız bunun bedelini ödersiniz ama biz yapmamız gerekeni yaptık." değerlendirmelerinde bulundu.