UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe formasıyla ilk asistini yapan genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ OYNADIK"

19 yaşındaki oyuncu, şunları dedi:

"MOURINHO İLE ÇALIŞIYOR OLMAK BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ŞANS"

Açıklamalarına devam eden genç futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Mourinho ile çalışıyor olmak benim için çok büyük şans. Ben her zaman, her idmanda kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum hem hocamdan hem takım arkadaşlarımdan. Ben her geçen gün, her antrenmanda bir önceki günden daha iyi yapmaya çalışıyorum