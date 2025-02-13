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UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe formasıyla ilk asistini yapan genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ OYNADIK"

19 yaşındaki oyuncu, şunları dedi:

Takım olarak çok iyi oynadık. Topun hakimiyeti genelde bizdeydi. Tempoyu biz belirledik. Her maç üzerine koyuyoruz. Ben elimden geleni hep yapmaya, kendimi hazır tutmaya çalışıyorum ama önemli olan 3-0 kazanmamızdı. Belçika'daki maça 3 farklı avantajla gidiyoruz. Daha bitmedi. Turu geçince bitecek. Hedefimiz oradan güzel sonuçla tur atlamak...

"MOURINHO İLE ÇALIŞIYOR OLMAK BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ŞANS"

Açıklamalarına devam eden genç futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Mourinho ile çalışıyor olmak benim için çok büyük şans. Ben her zaman, her idmanda kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum hem hocamdan hem takım arkadaşlarımdan. Ben her geçen gün, her antrenmanda bir önceki günden daha iyi yapmaya çalışıyorum

"ÇOK BÜYÜK BİR HOCA"

Yusuf Akçiçek, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho’nun kendisine güvendiğini ifade eden Yusuf, şu şekilde konuştu:

Hocamız çok büyük bir hoca. Onunda bana verdiği güven idmanlarda olsun, saha dışında olsun bana verdiği güven çok etkili bu konuda. Her idmanda ondan yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi olabildiğince her idmanda geliştirmeye çalışıyorum. Onun tabii ki de üzerimde etkisi var.

"ONLARDAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Milan Skriniar ve Diego Carlos ile oynamanın avantaj olduğunu söyleyen genç savunmacı, şu şekilde konuştu:

İkisi de çok kariyerli, çok tecrübeli oyuncular. İdmanda onlardan öğreneceğim çok şey var. Yeni geldiler, daha çok fazla idman yapamadık. Ufakta bir sakatlığım vardı. Saha dışı iletişimleri çok kuvvetli. Çok tecrübeli oyuncular zaten. İlerleyen antrenmanlarda onlardan çok şey öğreneceğim.

"ÜLKEMİ AVRUPA’DA TEMSİL ETMEK İSTERİM"

Hedeflerinde Avrupa’da oynamanın olduğunu ancak şu anda Fenerbahçe’ye odaklandığını belirten 19 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Şu an oynadığım kulüp çok büyük bir kulüp. Tek hedefim bu kulüpte aldığım performansları en iyi şekilde değerlendirmek. İlerleyen zamanlarda kulübümü, ülkemi Avrupa’da temsil etmek isterim. Şu an tek hedefim Fenerbahçe’de aldığım süreleri değerlendirmek.

"İLERİDE A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK İSTERİM"

A Milli Takım formasını giymek istediğini belirten Akçiçek, şunları dedi:

Şu an U19 Milli Takımı’na gidiyorum. Orada da Mart ayında Avrupa Şampiyonaları Elemeleri var. Bende şu an ona konsantreyim. Tabii ileride A Milli Takım forması giymek her futbolcunun hayalidir. Bende ileride A Milli Takım formasını giymek isterim.

Son olarak sakatlığı ile gelen soruya Yusuf Akçiçek, kramp girdiğini belirtti ve ciddi bir şey olmadığını ifade etti.