12 Dev Adam, İsviçre'yi rahat yendi

- A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre'yi 85-60 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.
- Takım, maçın başından itibaren kontrolü elinde tutarak etkili bir oyun sergiledi ve farkı açarak rahat bir galibiyet elde etti.
- Karşılaşmayı 3 bin seyirci takip ederken, tribünlerin büyük kısmını Türk taraftarlar doldurdu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu.
A Milli Takım, karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını 8-7 önde geçti.
Savunmasını sertleştirerek İsviçre'ye kolay sayı imkanı tanımayan ay-yıldızlılar, Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı.
Türkiye, Tarık'ın 10 sayı bulduğu ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.
İSVİÇRE KARŞISINDA ZORLANMADIK
Tempolu geçen ikinci çeyrekte İsviçre'ye 8 sayı şansı tanıyan ve dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açan milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti.
Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü iyice eline geçiren A Milli Takım, pota altını etkili kullandı. Milliler, Yiğitcan Saybir'in 15 sayı ürettiği bu çeyreği 65-42 önde bitirdi.
Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Türkiye, sahadan 85-60 galip ayrıldı.
Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.
12 DEV ADAM'DAN 2'DE 2!
12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı.
İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu.