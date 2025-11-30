12 Dev Adam, İsviçre'yi rahat yendi A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde kaldığı yerden devam etti... İlk maçta Bosna Hersek'i rahat yenen 12 Dev Adam bu kez de İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.

Takım, maçın başından itibaren kontrolü elinde tutarak etkili bir oyun sergiledi ve farkı açarak rahat bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmayı 3 bin seyirci takip ederken, tribünlerin büyük kısmını Türk taraftarlar doldurdu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu. A Milli Takım, karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını 8-7 önde geçti. Savunmasını sertleştirerek İsviçre'ye kolay sayı imkanı tanımayan ay-yıldızlılar, Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı. Türkiye, Tarık'ın 10 sayı bulduğu ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İSVİÇRE KARŞISINDA ZORLANMADIK Tempolu geçen ikinci çeyrekte İsviçre'ye 8 sayı şansı tanıyan ve dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açan milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti. Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü iyice eline geçiren A Milli Takım, pota altını etkili kullandı. Milliler, Yiğitcan Saybir'in 15 sayı ürettiği bu çeyreği 65-42 önde bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Türkiye, sahadan 85-60 galip ayrıldı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu. 12 DEV ADAM'DAN 2'DE 2! 12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı. İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu.

