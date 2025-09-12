12 Dev Adam yarı finalde Yunanistan karşısında

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga’da oynanacak müsabaka saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ YUNANİSTAN

Türkiye, Yunanistan’ın karşısına şampiyonada yedide yedi yapan iki takımdan biri olarak çıkıyor.

Tüm maçlarını kazanan diğer takım son Dünya Şampiyonu Almanya.

Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

CEDİ BELİRSİZ

Polonya maçında sakatlanan, bacağında kemik ödemi belirlenen kaptan Cedi Osman’ın durumu maç saati belli olacak. 30 yaşındaki basketbolcunun yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Türkiye ile Yunanistan resmi maçlarda 15. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 14 müsabakanın üçünü Türkiye, 11’ini Yunanistan kazandı.

Milliler, EuroBasket’teki sekiz maçın altısını kaybetti. Bu arada turnuvanın diğer yarı finalinde de Almanya ile Finlandiya, yarın saat 17.00’de yine Riga’da karşı karşıya gelecek.

5 OYUNCUSU ATAMAN'A RAKİP

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, bugün 5 oyuncusuna karşı final mücadelesi verecek.

Yunanistan Milli Takımı’nın kadrosunda Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’tan beş oyuncu yer alıyor:

Sloukas, Kalaitzakis, Toliopoulos, Samodurov ve Mitoglou.

Cedi Osman ve Ömer Faruk da kulüp takımından arkadaşlarına rakip olacak.

ALPEREN - GIANNIS'E KARŞI

EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak.

Kariyerini Houston Rockets’ta sürdüren milli basketbolcumuz ile Milwaukee Bucks’ta forma giyen NBA MVP’si ödüllü yıldız arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

TÜRKİYE / 26 TURNUVA - 1 MADALYA

Türkiye, geride kalan 41 Avrupa Şampiyonası’nın 26’sına katıldı. 1949’daki ilk katılımında dördüncü olan Ay-Yıldızlılar, madalya için tam 52 yıl bekledi.

2001’de ülkemizde düzenlenen turnuvanın finalinde o dönemki Yugoslavya’ya 78-69 yenilerek ikinci olan Milliler, tarihinin ilk ve tek madalyasını kazandı.

Bundan sonraki dokuz turnuvada sekizincilikten yukarısını göremedi.