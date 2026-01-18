Abone ol: Google News

Gaziantep Gençlikspor, Alanya Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 16:00
  • Gaziantep Gençlikspor, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Karşılaşma, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
  • Gaziantep ekibi setleri 20-25, 21-25 ve 23-25 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Alanya Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Gaziantep Gençlikspor oldu.

94 DAKİKA OYNANDI

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Alanya Belediyespor: Furkan Dur, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Mustafa Cervatoğlu, İsmail Koçak, Seganov)

Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Hamdi Erkan, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Lescov, Yusuf Eken)

Setler: 20-25, 21-25, 23-25

Süre: 94 dakika (28, 32, 34)

