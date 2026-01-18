Jhon Duran, Aston Villa maçında forma giyebilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşırken sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Müsabakaya yedek başlayan ve 60. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine dahil olan Jhon Duran, 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

DİREKT KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Duran, rakip ceza yayı önünde Raemaekers’a yaptığı hareket sonrası, rakip futbolcu yerde kalırken hakem Ricardo De Burgos o bölgeye gitti ve Jhon Duran’a kırmızı kartını çıkarmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Duran’a 2 maç ceza vermişti.

ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK

Brann ile deplasmanda oynanan ve 4-0'lık skorla kazanılan maçta forma giyemeyen Duran'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kararın arından sarı-lacivertli yönetim, bu karara itiraz etti.

Yapılan itirazın ardından Kolombiyalı golcünün cezası 1 maça indirildi.

Jhon Duran, eski takımı Aston Villa ile oynanacak maçta forma giyebilecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe akşamı saat 20.45'te sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.