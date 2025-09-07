12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi, son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE RAKİBİMİZ POLONYA OLDU

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.

Türkiye-Polonya müsabakası, 9 Eylül Salı günü oynanacak.

Karşılaşmanın saati ise henüz açıklanmadı.

ATAMAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son 16 turunda İsveç’e karşı oynanan maçın başlama saati olay olmuş Ergin Ataman, FIBA’ya tepki göstermişti.

Ataman, açıklamasında “Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA'nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12.00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçmalık. 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12.00'de oynuyoruz. Herkes şunu bilsin, sabah 03.00'te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez.” demişti.