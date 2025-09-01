2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı.
Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda üçüncü müsabakalar oynandı.
POLONYA, SON 16'DA
D Grubu'nda İzlanda'yı 84-75 yenerek 3'te 3 yapan Polonya, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
DONCIC'TEN TARİHİ PERFORMANS
Aynı grupta Slovenya, Belçika'yı 86-69 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada 26 sayı, 11 asist ve 10 ribauntluk performansa imza atan Sloven oyuncu Luka Doncic, Avrupa şampiyonalarında "triple double" yapan 4. oyuncu oldu.
YUNANİSTAN SON 16'YI GARANTİLEDİ
C Grubu'nda Gürcistan'ı 94-53 yenerek üçüncü galibiyetini elde eden Yunanistan, adını son 16 turuna yazdırdı.
FONTECCHIO, TARİHE GEÇTİ
İtalya ise Bosna Hersek'e 96-79 üstünlük kurarak parkeden ikinci kez galibiyetle ayrıldı. Simone Fontecchio, kaydettiği 39 sayıyla İtalya'nın EuroBasket tarihinde bir maçta en fazla skor üreten oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
ALINAN SONUÇLAR
C Grubu
Gürcistan-Yunanistan: 53-94
İspanya-Kıbrıs Rum Kesimi: 91-47
Bosna Hersek-İtalya: 79-96
D Grubu
Slovenya-Belçika: 86-69
İsrail-Fransa: 82-69
Polonya-İzlanda: 84-75
ALTINCI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda oynanacak dördüncü müsabakaların programı şöyle:
A Grubu
14.45 Estonya-Türkiye
18.00 Portekiz-Letonya
21.15 Sırbistan-Çekya
B Grubu
13.30 İsveç-Karadağ
16.30 Almanya-Büyük Britanya
20.30 Finlandiya-Litvanya