23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avustralya'yı devirdi

AA & Ensonhaber
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile Avustralya karşı karşıya geldi.
Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 15-14 önde geçen Türkiye, soyunma odasına 31-28 üstün gitti.
MİLLİLER 3'TE 3 YAPTI
Üçüncü periyodun sonunda 13 sayılık farka ulaşan milli takım, son çeyreğe 51-38 önde başladı. Milliler, karşılaşmayı 71-57 kazanarak organizasyonda 3'te 3 yaptı.
İlk maçında İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında da Kanada'yı 39 sayı farkla 95-56 mağlup etmişti.
RAKİP ALMANYA
Milli takım, şampiyonada dördüncü maçında Almanya ile bugün TSİ 20.00'de karşılaşacak.
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