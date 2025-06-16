23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avustralya'yı devirdi
AA & Ensonhaber

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 15-14 önde geçen Türkiye, soyunma odasına 31-28 üstün gitti.

MİLLİLER 3'TE 3 YAPTI

Üçüncü periyodun sonunda 13 sayılık farka ulaşan milli takım, son çeyreğe 51-38 önde başladı. Milliler, karşılaşmayı 71-57 kazanarak organizasyonda 3'te 3 yaptı.

İlk maçında İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında da Kanada'yı 39 sayı farkla 95-56 mağlup etmişti.

RAKİP ALMANYA

Milli takım, şampiyonada dördüncü maçında Almanya ile bugün TSİ 20.00'de karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editor